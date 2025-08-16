MEB AGS 10 bin öğretmen alımı başvuru takvimi 2025 yayımlandı mı? 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı, AGS puanıyla birlikte akademiye 10 bin yeni öğretmen alımı yapacak. 2025 yılında atanacak toplam öğretmen sayısı 25 bin olurken gözler alım yapılacak 10 bin kontenjana çevrildi. Geçtiğimiz atama döneminde sınıf öğretmenliği, okul öncesi, özel eğitim gibi branşlara ağırlık verildi. KPSS puanı yerine ilk kez alımlar AGS puanlarıyla gerçekleştirilecek. Başvuru süreci geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi MEBBİS aracılığıyla yapılacak.

10 bin yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayında yaptığı duyuruda bu yıl toplam 25 bin atama yapılacağını açıklamıştı. 7 Mayıs tarihinde 15 bin öğretmen atama sürecinde sonuçlar ilan edildi. Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından atamalar tamamlanacak. Geriye kalan 10 bin kontenjan ise akademiye yapılacak alımlar için kullanılacak. 10 bin öğretmen ataması branş dağılımına göre adaylar hareket edecek. 

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz 15 bin öğretmen alımında başvuru sürecini 15 Nisan’da tamamladı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Mayıs ayının ilk haftası ilan edildi.

MEB’den yapılan duyuruda 10 bin öğretmen alımı için ise AGS sonuçlarının ilan edilmesinin beklendiği ifade edilmişti. AGS sınav sonuçları ise 13 Ağustos’ta duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AGS 10 bin öğretmen alımının başvuru takviminin Eylül ayına kadar duyurulması bekleniyor.

Atama takvimi ile birlikte öğretmen alımına ilişkin branş dağılımı da belli olacak. Geçtiğimiz atama döneminde okul öncesi, özel eğitim, sınıf öğretmenliği ile birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi gibi branşlara ağırlık verilmişti.

