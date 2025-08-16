MEB AGS 10 bin öğretmen alımı başvuru takvimi 2025 yayımlandı mı? 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı
Milli Eğitim Bakanlığı, AGS puanıyla birlikte akademiye 10 bin yeni öğretmen alımı yapacak. 2025 yılında atanacak toplam öğretmen sayısı 25 bin olurken gözler alım yapılacak 10 bin kontenjana çevrildi. Geçtiğimiz atama döneminde sınıf öğretmenliği, okul öncesi, özel eğitim gibi branşlara ağırlık verildi. KPSS puanı yerine ilk kez alımlar AGS puanlarıyla gerçekleştirilecek. Başvuru süreci geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi MEBBİS aracılığıyla yapılacak.
10 bin yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayında yaptığı duyuruda bu yıl toplam 25 bin atama yapılacağını açıklamıştı. 7 Mayıs tarihinde 15 bin öğretmen atama sürecinde sonuçlar ilan edildi. Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından atamalar tamamlanacak. Geriye kalan 10 bin kontenjan ise akademiye yapılacak alımlar için kullanılacak. 10 bin öğretmen ataması branş dağılımına göre adaylar hareket edecek.