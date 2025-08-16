MEB AGS 10 bin öğretmen alımı başvuru takvimi 2025 yayımlandı mı? 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı

10 bin yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayında yaptığı duyuruda bu yıl toplam 25 bin atama yapılacağını açıklamıştı. 7 Mayıs tarihinde 15 bin öğretmen atama sürecinde sonuçlar ilan edildi. Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından atamalar tamamlanacak. Geriye kalan 10 bin kontenjan ise akademiye yapılacak alımlar için kullanılacak. 10 bin öğretmen ataması branş dağılımına göre adaylar hareket edecek.