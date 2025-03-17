MEB-AGS başvuruları ne zaman? AGS ve ÖABT başvuru takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nca Akademi Giriş Sınavının başvuru ve oturum tarihleri, yüz binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. Sınav hazırlılarını sürdüren öğretmen adaylarının araştırmaları hız kazandı. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların kapsamı ve konu dağılımları da merak ediliyor. Peki, MEB-AGS başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin düzenleyeceği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin tarih araştırmaları yoğunlaştı. Mayıs ayı içinde açılacak başvuru sürecinde adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlayabilecek. İşte, AGS ve ÖABT başvuru takvimi...