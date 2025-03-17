MEB-AGS başvuruları ne zaman? AGS ve ÖABT başvuru takvimi

AGS'DE ADAYLARA 80 SORU VE 110 DAKİKA

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak.



ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi testleri 90 dakika, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.



ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için MEB-AGS-P1 puanı esas alınacak.