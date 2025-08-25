MEB "aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme atama sonuçları" için tarih verdi

Aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirmeleri için süreç devam ediyor. Duyuruya göre, iller arası atama süreci ağustos ayında tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme duyusuru yayımlandı Duyuruda atama tarihine de yer verildi.

EĞİTİM HABERLERİ

ATAMA TAKVİMİ

Takvim doğrultusunda başvurular 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı. Atamalar ise 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atamalar alanlar itibarıyla il net öğetmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre bir eğitim kurumu normu ile ilişkilendirilmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlükleri emrine gerçekleştirilecek. Hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin son günü dikkate alınacaktır. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacak.

