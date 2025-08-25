MEB "aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme atama sonuçları" için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme duyusuru yayımlandı Duyuruda atama tarihine de yer verildi.