MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık liselerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının hangi tarihte ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 1. dönem sınav tarihleri, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL sınav takvimi sonrasında, 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. İşte, MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri...