MEB AÖL 2. Dönem kayıt yenileme: Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor.