MEB AÖL 2. Dönem kayıt yenileme: Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2024-2025 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için bilgiler yayınlandı.