MEB AÖL 2. Dönem kayıt yenileme: Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2024-2025 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için bilgiler yayınlandı.