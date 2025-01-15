MEB AÖL 2. Dönem kayıt yenileme: Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?

MEB AÖL 2. Dönem kayıt yenileme: Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2024-2025 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için bilgiler yayınlandı.

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MEB AÖL 2. Dönem kayıt yenileme: Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? - 2

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı.

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

MEB AÖL 2. Dönem kayıt yenileme: Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? - 3

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

MEB AÖL 2. Dönem kayıt yenileme: Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? - 4

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? 

Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.

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