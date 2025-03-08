MEB AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları için geri sayım devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL 2.dönem sınav giriş belgeleri için tarihi yayımladığı kılavuzla duyurdu. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen açık lise sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav günü adayların AÖL sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.