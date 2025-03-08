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MEB AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları için geri sayım devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL 2.dönem sınav giriş belgeleri için tarihi yayımladığı kılavuzla duyurdu. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen açık lise sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav günü adayların AÖL sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL sınav kılavuzuyla sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. Belirlenen takvime göre AÖL sınav yerleri 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

MEB AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınav giriş belgesi belirlenen tarihte https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

MEB AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 4

SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA

Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki açıklamaları okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

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