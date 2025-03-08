MEB AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi için tarih verdi: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen açık lise sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav günü adayların AÖL sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.