MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?
AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi sınavları 22-23 Mart tarihinde yurt genelinde gerçekleştirildi. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını AÖL cevap anahtarıyla birlikte öğrenebilecek. AÖL soruları ve cevap anahtarı ekranında adaylara ilgili derslerden yöneltilen 10 sorunun A,B,C,D şeklindeki doğru yanıtları yer alacak. MEB’den yayınlanan takvime göre sınav sonuçları ise 21 Nisan’da açıklanacak. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı
AÖL soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?