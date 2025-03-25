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MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi sınavları 22-23 Mart tarihinde yurt genelinde gerçekleştirildi. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını AÖL cevap anahtarıyla birlikte öğrenebilecek. AÖL soruları ve cevap anahtarı ekranında adaylara ilgili derslerden yöneltilen 10 sorunun A,B,C,D şeklindeki doğru yanıtları yer alacak. MEB’den yayınlanan takvime göre sınav sonuçları ise 21 Nisan’da açıklanacak. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı

MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı? - 1

AÖL soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı? - 2

2025 AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI? 

22-23 Mart tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen açık lise sınavlarının cevap anahtarı henüz erişime açılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda AÖL soruları ve cevap anahtarının 26 Mart Çarşamba günü açıklanacağı bilgisi yer aldı.

MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı? - 3

AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

AÖL soruları ve cevap anahtarı, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bakanlıktan “AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarlarına ulabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.

MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı? - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Açıktan eğitim alan öğrenciler için her eğitim yılında toplam üç açık lise sınavı düzenleniyor. 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde organize edilirken sınav sonuç takvimi belli oldu. AÖL sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MEB AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 sorgulama: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı? - 5

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Açık lise oturumlarında sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Dolayısıyla 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. İptaline karar verilen soru/sorular, değerlendirme dışı bırakılacak ve puan hesaplaması yeniden yapılacak.

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