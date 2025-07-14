MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgula: Açık lise sınav yerleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19-20 Temmuz tarihinde düzenlenecek açık lise sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı. AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. Adaylar T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreleriyle birlikte AÖL sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek. AÖL sınav giriş belgesinin üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖL 3 .dönem sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgula: Açık lise sınav yerleri açıklandı - 1

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Sınava günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

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MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgula: Açık lise sınav yerleri açıklandı - 2

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Öğrenciler, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini girerek; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan " Sınav Giriş Belgesi" ekranından, fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecektir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
- Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminden Sınav giriş belgesi alamayacaktır.

- Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, 18 Temmuz 2025 tarihine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde Sınav giriş belgelerini alabilecektir.

- Seçtiği ders sayısına bakılmaksızın özel durumu tutuklu / hükümlü olanlar, engelli olanlar, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kalan öğrenciler ile özel durumu olmayıp 10 ders ve üzeri ders seçen öğrenciler 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınavlara katılacaklardır.

MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgula: Açık lise sınav yerleri açıklandı - 3

AÖL OTURUM BİLGİLERİ

Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00

MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgula: Açık lise sınav yerleri açıklandı - 4

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER

Sınav günü, sınav giriş belgesi olmadan öğrencilerin sınava alınması kesinlikle mümkün değildir. Gözetmenler belgeyi görmek zorundadır.

Belge üzerinde;

Hangi okulda sınava gireceğiniz,

Hangi salonda oturacağınız,

Hangi gün ve saatte (oturum bilgileriyle birlikte) sınavınız olduğu
detaylı şekilde yer alır.

Bu bilgiler olmadan sınav yerinizi öğrenemezsiniz ve sınav saatlerini kaçırma riskiniz olur.

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