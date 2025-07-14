MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgula: Açık lise sınav yerleri açıklandı

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Öğrenciler, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini girerek; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan " Sınav Giriş Belgesi" ekranından, fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecektir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

- Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminden Sınav giriş belgesi alamayacaktır.



- Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, 18 Temmuz 2025 tarihine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde Sınav giriş belgelerini alabilecektir.



- Seçtiği ders sayısına bakılmaksızın özel durumu tutuklu / hükümlü olanlar, engelli olanlar, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kalan öğrenciler ile özel durumu olmayıp 10 ders ve üzeri ders seçen öğrenciler 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınavlara katılacaklardır.