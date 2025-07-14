MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi sorgula: Açık lise sınav yerleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19-20 Temmuz tarihinde düzenlenecek açık lise sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı. AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. Adaylar T.C. kimlik numarası/öğrenci numarası ve şifreleriyle birlikte AÖL sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek. AÖL sınav giriş belgesinin üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖL 3 .dönem sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Sınava günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.