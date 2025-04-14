MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü tamamlandı. Adaylar şimdi ise değerlendirmeler sonunda açıklanacak sonuçlara odaklandı. Peki, MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları binlerce kişinin gündeminde. 2024-2025 1. Dönem AÖL sınavlarının sonuçlarına dair bekleyiş devam ediyor. Lise diploması hedefi olan adayların katılım sağladığı sınavda, öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, Açık Lise 2. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler...