MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü tamamlandı. Adaylar şimdi ise değerlendirmeler sonunda açıklanacak sonuçlara odaklandı. Peki, MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları binlerce kişinin gündeminde. 2024-2025 1. Dönem AÖL sınavlarının sonuçlarına dair bekleyiş devam ediyor. Lise diploması hedefi olan adayların katılım sağladığı sınavda, öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, Açık Lise 2. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler...

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MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.

Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların açıklandığı tarihiten itibaren 5 iş günü içinde alınacak.

MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları - 3

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları; 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.

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