MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2025 2. dönem sınavları
2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının tarihleri merak konusu oldu. İşte, MEB AÖL 2024-2025 AÖL sınav tarihleri...