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MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2025 2. dönem sınavları

2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2025 2. dönem sınavları - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının tarihleri merak konusu oldu. İşte, MEB AÖL 2024-2025 AÖL sınav tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2025 2. dönem sınavları - 2

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi belli oldu.

2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri şu şekilde;

MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2025 2. dönem sınavları - 3

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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