MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 bilgisi: AÖL soru ve cevapları açıklandı mı?
AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Açık Lise eğitimi alan öğrenciler 22-23 Mart tarihlerinde 2. dönem sınavlarına katıldı. Adaylara sorumlu olunan her dersten 10 soru yöneltildi. MEB tarafından açıklanan takvime göre cevap anahtarı ve sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu. AÖL soruları ve cevapları bugün erişime açılacak. AÖL sınav sonuçları ise 21 Nisan’da duyurulacak. Peki AÖL soruları ve cevapları 2025 yayımlandı mı? İşte, AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
AÖL soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?