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MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler aol.meb.gov.tr adresine çevrildi. Açıktan aldıkları lise eğitimiyle diploma sahibi olmak isteyen binlerce aday 81 ilde ve yurt dışında 22-23 Mart tarihinde düzenlenen sınavlara katıldı. Oturumlarda adaylara sorumlu oldukları test dersten 10 soru yöneltildi. MEB tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde erişime açılacak. Puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ise sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını, AÖL cevap anahtarıyla öğrenebilecek. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, aol.meb.gov.tr cevap anahtarı sorgulama ekranı

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? - 1

AÖL soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? - 2

2025 AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI? 

22-23 Mart tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen açık lise sınavlarının cevap anahtarı henüz erişime açılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda AÖL soruları ve cevap anahtarının 26 Mart Çarşamba günü açıklanacağı bilgisi yer aldı.

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? - 3

AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

AÖL soruları ve cevap anahtarı, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bakanlıktan “AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarlarına ulabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Açıktan eğitim alan öğrenciler için her eğitim yılında toplam üç açık lise sınavı düzenleniyor. 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde organize edilirken sınav sonuç takvimi belli oldu. AÖL sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? - 5

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Açık lise oturumlarında sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Dolayısıyla 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. İptaline karar verilen soru/sorular, değerlendirme dışı bırakılacak ve puan hesaplaması yeniden yapılacak.

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