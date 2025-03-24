MEB AÖL soruları ve cevap anahtarı sorgulama: AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler aol.meb.gov.tr adresine çevrildi. Açıktan aldıkları lise eğitimiyle diploma sahibi olmak isteyen binlerce aday 81 ilde ve yurt dışında 22-23 Mart tarihinde düzenlenen sınavlara katıldı. Oturumlarda adaylara sorumlu oldukları test dersten 10 soru yöneltildi. MEB tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde erişime açılacak. Puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ise sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını, AÖL cevap anahtarıyla öğrenebilecek. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, aol.meb.gov.tr cevap anahtarı sorgulama ekranı
AÖL soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?