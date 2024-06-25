MEB AÖL takvimi: Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liselerde, lise eğitimlerini alan ve mezuniyet diploması için sınavlara giren öğrenciler yayımlanan 2024 sınav takvimini sorguluyor. İşte, AÖL sınav takvimi...