MEB BİLSEM başvuru takvimi yayımlandı 2025-2026: BİLSEM ön değerlendirme başvuruları ne zaman başlayacak?
13.11.2025 11:01
Fuat İğci
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuzla birlikte ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde yapılacak olan BİLSEM sınavı öncesinde başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2025 BİLSEM ön değerlendirme başvuruları ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı BİLSEM ön değerlendirme başvuruları için tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik, akranlarına göre üstün potansiyele sahip öğrenciler BİLSEM için ön değerlendirme başvurusunda bulunacak. Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Peki, 2025-2026 BİLSEM ön değerlendirme başvuruları ne zaman?
BİLSEM TOPLANTILARI DÜZENLENECEK
İl tanılama komisyonlarınca 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanları, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
ADAY GÖSTERİLME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda yer alan gözlem formları doldurularak başlayacak aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.
Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 BİLSEM yerleştirme kılavuzu sonrasında, ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulma tarihleri belli oldu.
Buna göre; BİLSEM ön değerlendirme başvuruları 28 Kasım-8 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak.