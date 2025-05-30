MEB Bursluluk sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr 2025 ekranı | İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları için gözler odsgm.meb.gov.tr ekranına çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle birlikte öğrenebilecek. MEB tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 30 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları ekranında “Burs kazandınız” ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz burslardan yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan’da düzenlenen sınavlarda İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri katılım sağladı. Burs almaya hak kazanan adaylara bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs ödemesi yapılacak. Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görürken adaylar “ İOKBS sınav sonuçları 2025 açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor. İşte, Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı…

MEB Bursluluk sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr 2025 ekranı | İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

2025 bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine çevrildi. MEB'in yayımladığı 2025 takvimine göre bursluluk sınavı sonuçları yarın erişime açılacak. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB Bursluluk sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr 2025 ekranı | İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu.

Bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 12.00'den itibaren erişime açılması bekleniyor.

MEB Bursluluk sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr 2025 ekranı | İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

2025 İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.

Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.

2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB Bursluluk sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr 2025 ekranı | İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

BOŞ KALAN KONTENJANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

(b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

MEB Bursluluk sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr 2025 ekranı | İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 5

İLK BURS ÖDEMESİ EKİM AYINDA

Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.

MEB Bursluluk sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr 2025 ekranı | İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 6

Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.

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