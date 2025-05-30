MEB Bursluluk sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr 2025 ekranı | İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları için gözler odsgm.meb.gov.tr ekranına çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle birlikte öğrenebilecek. MEB tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 30 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları ekranında “Burs kazandınız” ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz burslardan yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan’da düzenlenen sınavlarda İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri katılım sağladı. Burs almaya hak kazanan adaylara bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs ödemesi yapılacak. Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görürken adaylar “ İOKBS sınav sonuçları 2025 açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor. İşte, Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı…
2025 bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine çevrildi. MEB'in yayımladığı 2025 takvimine göre bursluluk sınavı sonuçları yarın erişime açılacak. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.