MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı?

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı. Bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü 1 milyondan fazla adayın başvurusuyla düzenlendi. Öğrencilere eğitim aldıkları sınıflara göre toplam 80 soru yöneltildi. Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs’ta duyurulacak. Adaylar ise puanlarının burs almak için yeterli olup olmadığını merak ediyor. Bursluluk taban puanları, yıllara ve eğitim alınan sınıflara göre farklılık gösteriyor. . Bursluluk sınavı puan hesaplaması yapılırken 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki Bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır? İOKBS MEB 5,6,7,8.9,10 ve 11. sınıf taban puanları belli oldu mu? İşte, bursluluk sınavı puanlarına ilişkin detaylar…

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 1

Bursluluk sınavında diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı, özel hak kontenjanı ve oturduğu yerde okul olmayan öğrenciler için ek kontenjan ayrılıyor. Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından açıklanan takvime göre 30 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Bakanlık sınavın ardından cevap anahtarını öğrencilerin erişimine açıyor. Puan hesaplamasına yapacak adaylar ise burs alabilmek için gerekli taban puanları araştırıyor. Taban puanlar, öğrencilerin burs alabilmesi için yapması gereken en düşük puanı ifade ediyor. Bursluluk sınavında her yıl belirlenen sayıda öğrenciye burs desteği sağlanıyor. Öğrencilerin eğitim aldığı sınıflara göre sınavı kazanma puanları farklılık gösterebiliyor. Peki Bursluluk sınavı (İOKBS) kazanmak için kaç puan gerekir? Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? İşte, puanlara ilişkin bilgiler…

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MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 2

2025 BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR? 

Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki yıllarda bursluluk sınavı sonuçları açıklandıktan sonra kazanılan en düşük puanları yayınlıyordu. Her yıl burs kazanma puanları sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre farklılık gösteriyor.

Benzer şekilde sınıflara göre ayrılan kontenjanlar farklı olduğundan puanlarda değişken olacak. Örneğin 450 puanla 5. sınıf öğrencisi burs hakkı kazanabilirken 460 puanla 6. sınıf öğrencisi burs hakkı elde edemeyebilir. Son olarak 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı burs taban puanlarını açıklamıştı. Sınıflara göre taban puanlar şu şekildeydi;

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 3

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI

5. sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 4

İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 5

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 6

İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 7

BURSLULUK SINAVI 9. SINIF TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 8

BURSLULUK SINAVI 10. SINIF TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 9

BURSLULUK SINAVI 11. SINIF TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 10

İOKBS CEVAP ANAHTARININ BUGÜN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı 27 Nisan pazar günü Türkiye genelinde bursluluk sınavını düzenledi. Sınavın ardından Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı sorularının cevap anahtarı meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Cevap anahtarının bugün (28 Nisan) günü erişime açılması bekleniyor.

MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı? - 11

SONUÇLAR 30 MAYIS’TA ERİŞİME AÇILACAK

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs’ta meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçları ekranında doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puanları görüntüleyebilecek. 

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