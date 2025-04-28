MEB bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı?
Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı. Bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü 1 milyondan fazla adayın başvurusuyla düzenlendi. Öğrencilere eğitim aldıkları sınıflara göre toplam 80 soru yöneltildi. Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs’ta duyurulacak. Adaylar ise puanlarının burs almak için yeterli olup olmadığını merak ediyor. Bursluluk taban puanları, yıllara ve eğitim alınan sınıflara göre farklılık gösteriyor. . Bursluluk sınavı puan hesaplaması yapılırken 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki Bursluluk sınavı 2025 kaç puanla kazanılır? İOKBS MEB 5,6,7,8.9,10 ve 11. sınıf taban puanları belli oldu mu? İşte, bursluluk sınavı puanlarına ilişkin detaylar…
Bursluluk sınavında diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı, özel hak kontenjanı ve oturduğu yerde okul olmayan öğrenciler için ek kontenjan ayrılıyor. Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından açıklanan takvime göre 30 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Bakanlık sınavın ardından cevap anahtarını öğrencilerin erişimine açıyor. Puan hesaplamasına yapacak adaylar ise burs alabilmek için gerekli taban puanları araştırıyor. Taban puanlar, öğrencilerin burs alabilmesi için yapması gereken en düşük puanı ifade ediyor. Bursluluk sınavında her yıl belirlenen sayıda öğrenciye burs desteği sağlanıyor. Öğrencilerin eğitim aldığı sınıflara göre sınavı kazanma puanları farklılık gösterebiliyor. Peki Bursluluk sınavı (İOKBS) kazanmak için kaç puan gerekir? Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? İşte, puanlara ilişkin bilgiler…