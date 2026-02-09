MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı 2026: Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman, saat kaçta?
09.02.2026 09:32
Tuğba Öztürk
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl binlerce öğrenciye mali destek sağlamak amacıyla düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2026 maratonu başlıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği başvuru kılavuzu bugün yayımlanacak. Peki, 2026 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İOKBS başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım İOKBS başvuru rehberi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı sınav takvimine göre, bursluluk sınavı süreci bu yıl Şubat ayının ikinci haftası itibarıyla başlayacak. Her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak uygulanan bursluluk sınavı için başvurular bugün itibarıyla MEB tarafından erişime açılacak. Peki, 2026 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır?
2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sınava başvurular 9 Şubat-11 Mart tarihlerinde yapılacak. Kılavuzda belirtilen koşulları taşıyanların başvuru yapabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları kapsamında uygulanacak.
Bursluluk sınavı başvurularının öğle saatleri itibarıyla başlaması bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları "meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.