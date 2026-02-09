MEB bursluluk sınavı başvuru ekranı 2026: Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı sınav takvimine göre, bursluluk sınavı süreci bu yıl Şubat ayının ikinci haftası itibarıyla başlayacak. Her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak uygulanan bursluluk sınavı için başvurular bugün itibarıyla MEB tarafından erişime açılacak. Peki, 2026 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır?