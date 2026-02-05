MEB bursluluk sınavı başvuruları 2026: Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman başlayacak?

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. Kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine de detaylı olarak yer verildi.

Sınav sonuçları, 1 Haziran'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınava ilişkin itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.