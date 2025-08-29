MEB duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Sorular, komisyondan bağımsız olarak salona girişlerini müteakip bizzat adaylar tarafından elektronik kura ile belirlenmiştir. Bu sorular dışında komisyon üyelerince adaya başkaca hiçbir soru sorulmamıştır.



Adayların sorulara sözlü olarak verdiği cevaplar değerlendirmeye alınmıştır. Adaylara, bu sözlü cevaplarını istemeleri hâlinde soru-cevap kâğıdına kendi el yazıları ile yazabilecekleri söylenmiş ve adaylar kura sonucu çektikleri soru kâğıdını altına yazdıkları cevaplarıyla birlikte imzalamıştır.



Sözlü sınav süreci, görüntü ve ses kaydı olacak şekilde kamera ile kayıt altına alınmıştır.



Sözlü sınav esnasında adayın elektronik kura ile belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarı ile verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansımıştır. Komisyon üyeleri, puanlamaları kendilerine verilen ve adaylara da açıklanan duyuru ve rehberde yer alan kriterlere göre yapmışlardır.





Adayların ve komisyon üyelerinin kimlik bilgileri gizli tutularak hangi komisyonda bulunacakları hiç kimse ile paylaşılmamış ve adaylar, isim bilgileri dâhil kimlik belgelerini komisyon üyelerine hiçbir şekilde ibraz etmemiştir. Sınava giriş belgelerinde adayların hiçbir kimlik bilgisine yer verilmemiş olup sistem tarafından otomatik belirlenen “başvuru numarası” kullanılmıştır.



Sözlü sınav komisyonlarında eğitim bilimleri alanlarına mensup, mevzuat gereği şube müdürü ve üstü kadrolardaki eğitim yöneticileri yer almıştır.



Tüm bu düzenlemeler ve alınan tedbirler çerçevesinde sözlü sınavlar tamamlanmıştır.



Adayların sözlü sınav sonuçları ve Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları açıklanmıştır. Adaylar, Bakanlığımız www.meb.gov.tr internet adresinden “Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi” sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sözlü sınav sonuç bilgilerini öğrenebileceklerdir.." denildi.