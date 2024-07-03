MEB duyurdu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle gündeme geldi. Takvime göre, AÖL 1. ve 2. oturum 20 Temmuz, 3. oturum ise 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi.