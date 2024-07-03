MEB duyurdu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav yerleri için araştırmalar başladı. Sınav 81 il ve belirlenecek sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

MEB duyurdu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl alınır? - 1

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle gündeme geldi. Takvime göre, AÖL 1. ve 2. oturum 20 Temmuz, 3. oturum ise 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB duyurdu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl alınır? - 2

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren AÖL sınav giriş belgelerini edinebilecek.

MEB duyurdu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl alınır? - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

MEB duyurdu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nasıl alınır? - 4

AÖL SINAV SÜRESİ

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.

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