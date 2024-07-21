MEB AÖL 3.dönem sınav sorularının yayımlanacağı tarihi duyurdu: AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) soruları ve cevapları sınav oturumları devam ederken gündeme geldi. MEB, AÖL soruları ve cevapları için tarih bilgisi vermişti. Peki, ÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi 3. dönem oturumları devam ederken soru-cevap duyurusuna yönelik araştırmalar hız kazandı. "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM YAZILI SINAV DUYURUSU" ile AÖL soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih belli oldu.