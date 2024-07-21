MEB AÖL 3.dönem sınav sorularının yayımlanacağı tarihi duyurdu: AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) soruları ve cevapları sınav oturumları devam ederken gündeme geldi. MEB, AÖL soruları ve cevapları için tarih bilgisi vermişti. Peki, ÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

MEB AÖL 3.dönem sınav sorularının yayımlanacağı tarihi duyurdu: AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 1

AÖL (Açık Öğretim Lisesi 3. dönem oturumları devam ederken soru-cevap duyurusuna yönelik araştırmalar hız kazandı. "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM YAZILI SINAV DUYURUSU" ile AÖL soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih belli oldu.

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MEB AÖL 3.dönem sınav sorularının yayımlanacağı tarihi duyurdu: AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 2

Yapılan açıklamaya göre, MEB AÖL 3.dönem sınav sorularını kısa bir sürede online sistem üzerinden ilan edecek.

MEB AÖL 3.dönem sınav sorularının yayımlanacağı tarihi duyurdu: AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 3

AÖL 3.DÖNEM SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yayımlanan takvim doğrultusunda AÖL 3.dönem soruları ve cevap anahtarı 23 Temmuz'da adaylarla paylaşılacak.

MEB AÖL 3.dönem sınav sorularının yayımlanacağı tarihi duyurdu: AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 4

Yapılan açıklamada; "Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde
http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır." denildi

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