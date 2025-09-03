MEB duyurdu: Birinci 1. dönem ortak yazılı sınav konu soru dağılımı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, birinci dönem ortak yazılı sınavlara yönelik "konu soru dağılım tabloları" Yayımlandı İl, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılımlarına örnek teşkil edecek tablolar, erişime açıldı.
Birinci 1. dönem ortak yazılı sınav konu soru dağılımı belli oldu. 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.