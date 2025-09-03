MEB duyurdu: Birinci 1. dönem ortak yazılı sınav konu soru dağılımı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, birinci dönem ortak yazılı sınavlara yönelik "konu soru dağılım tabloları" Yayımlandı İl, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılımlarına örnek teşkil edecek tablolar, erişime açıldı.

Birinci 1. dönem ortak yazılı sınav konu soru dağılımı belli oldu. 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

FARKLI BRANŞ VE SINIF DÜZEYLERİNDE YAYIMLANDI

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

Öğrenciler ve veliler konu dağılımı tablolarına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.

