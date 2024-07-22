MEB duyurdu: LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih (yerleştirme) sonucu görüntüleme
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 28 Haziran-17 Temmuz'da sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 13 bin 239 öğrencinin yüzde 96,21'i tercihlerine yerleşti. Öğrenciler, "2024 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu" ekranına T.C kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihini girerek LGS sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden açıkladı. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapıldı.