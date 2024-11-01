MEB duyurdu: Ortak sınav soruları ve cevapları yayımlandı (6 ve 10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)
Millî Eğitim Bakanlığınca, 30-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapılan ortak sınavlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ülke geneli ortak yazılı sınavların soru ve cevapları yayımlandı. 6,7, 10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları , Ölçme değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor.
2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı. 30-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapılan ortak sınavların soru ve cevapları 1 Kasım tarihi itibariyle erişime açıldı.