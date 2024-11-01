MEB duyurdu: Ortak sınav soruları ve cevapları yayımlandı (6 ve 10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)

Millî Eğitim Bakanlığınca, 30-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapılan ortak sınavlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ülke geneli ortak yazılı sınavların soru ve cevapları yayımlandı. 6,7, 10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları , Ölçme değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

MEB duyurdu: Ortak sınav soruları ve cevapları yayımlandı (6 ve 10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.  30-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapılan ortak sınavların soru ve cevapları 1 Kasım tarihi itibariyle erişime açıldı.

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MEB duyurdu: Ortak sınav soruları ve cevapları yayımlandı (6 ve 10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 2

İLK KEZ TAMAMEN AÇIK UÇLU SORULAR SORULDU

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda 6. sınıf Türkçe dersinde 7, 6. sınıf matematik dersinde 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde 8 ve 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

Böylece ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınavlarda tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

MEB duyurdu: Ortak sınav soruları ve cevapları yayımlandı (6 ve 10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 3

Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı.

Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirildi. Sabah ve öğle oturumlarında birbirine denk olan farklı sorular kullanıldı. Oturumlar bir ders süresi olan 40 dakika ile sınırlandırıldı. Oturumların ülke genelinde aynı saatte başlatılması ve sonlandırılması sağlandı.

MEB duyurdu: Ortak sınav soruları ve cevapları yayımlandı (6 ve 10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 4

6.SINIF MATEMATİK SINAVI SORULARI ÜLKE GENELİNDE PUANLANACAK

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak.

Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6.sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.

Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

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