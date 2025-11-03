MEB duyurdu: Ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması başlıyor

DEĞERLENDİRMELER NASIL OLACAK?

Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kâğıtları öğrencilere gösterilecek olup cevap kâğıdında öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınarak öğrenciye geri bildirim verilecektir.