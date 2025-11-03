MEB duyurdu: Ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın resmi hesaplarından yapılan açıklamayla 1. dönem 1. yazılı sınavların tarihleri duyuruldu. Peki, ortak yazılı sınavlar ne zaman başlayacak?
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla başlatılan "ülke geneli ortak yazılı sınav" uygulaması kapsamında 1. dönem 1. yazılı sınavlar, 4 Kasım 2025 tarihinde başlıyor.