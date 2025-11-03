MEB duyurdu: Ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın resmi hesaplarından yapılan açıklamayla 1. dönem 1. yazılı sınavların tarihleri duyuruldu. Peki, ortak yazılı sınavlar ne zaman başlayacak?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla başlatılan "ülke geneli ortak yazılı sınav" uygulaması kapsamında 1. dönem 1. yazılı sınavlar, 4 Kasım 2025 tarihinde başlıyor.

ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları;

·7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım 2025 Salı,

·8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım 2025 Çarşamba,

·9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım 2025 Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılacaktır.


Ülke geneli ortak yazılı sınavların soruları Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olup 3 farklı sınıf düzeyinde yaklaşık 3 milyon 750 bin öğrenciye ait ortak yazılı sınav kâğıdı, 81 ilimizde yer alan ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından basılmıştır. Sınav evrakı, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sınav günü kapalı sınav güvenlik poşetleri içerisinde okullara ulaştırılacaktır.

AÇIK UÇLU SORULAR KULLANILACAK

Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık ve kısa cevaplı sorular kullanılacaktır. Öğrencinin konuyu anlama düzeyini, öğrenciye nasıl geri bildirim verileceğini ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceğini belirlemesi açısından önem taşıyan açık uçlu soru kullanımı uygulamasıyla öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişim düzeyini takip ederken ülke genelindeki çalışmalarla da öğrencilerin ülke düzeyindeki gelişimleri tespit edilmektedir.

DEĞERLENDİRMELER NASIL OLACAK?

Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kâğıtları öğrencilere gösterilecek olup cevap kâğıdında öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınarak öğrenciye geri bildirim verilecektir.

MAZERET SINAVI HAKKINDA

Ortak yazılı sınavlara geçerli özürleri nedeniyle katılamayan öğrenciler, 18 Kasım 2025 Salı günü yapılacak mazeret sınavına alınacaktır. Geçerli özürleri bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir. Bu öğrencilerin mazeret sınavına katılımıyla ilgili süreçler, okul idareleri tarafından takip edilecektir.

