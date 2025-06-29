MEB DYK yaz okulları ve kursları 2025: DYK yaz okullar ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılabilir, hangi dersler var?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, bu yıl da 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler, yaz boyunca bulundukları yerleşim yerindeki okullarda açılacak kurslara ve etkinliklere katılabilecek. Yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

MEB DYK yaz okulları ve kursları 2025: DYK yaz okullar ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılabilir, hangi dersler var? - 1

Yaz okulları, öğrencilerin sadece akademik değil; zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu doğrultuda spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında çeşitli kurslar düzenlenecek.

Yaz dönemi destekleme kurslarında ise öğrenciler, bitirdikleri sınıf düzeyine ait dersleri tekrar edebilecek veya bir üst sınıfa ait dersleri şimdiden alarak hazırlık yapabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB DYK yaz okulları ve kursları 2025: DYK yaz okullar ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılabilir, hangi dersler var? - 2

YAZ KURSLARINDA HANGİ DERSLER VAR?

7. sınıfı bitirip hafızlık eğitimi alan öğrenciler ile 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden toplam en fazla 6 dersi seçebilecek.

12. sınıf öğrencileri ile mezun durumundaki öğrenciler ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık gibi derslerden toplam en fazla 8 derste eğitim alabilecek.

MEB DYK yaz okulları ve kursları 2025: DYK yaz okullar ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılabilir, hangi dersler var? - 3

DYK YAZ OKULLARI 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Öte yandan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları ise 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

MEB DYK yaz okulları ve kursları 2025: DYK yaz okullar ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılabilir, hangi dersler var? - 4

Bu yaz dönemi, öğrenciler için hem akademik hem de sosyal gelişim açısından önemli bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirerek hem eksiklerini tamamlayabilecek hem de ilgi alanlarına göre yeni beceriler kazanabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER