MEB DYK yaz okulları ve kursları 2025: DYK yaz okullar ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılabilir, hangi dersler var?

YAZ KURSLARINDA HANGİ DERSLER VAR?

7. sınıfı bitirip hafızlık eğitimi alan öğrenciler ile 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden toplam en fazla 6 dersi seçebilecek.



12. sınıf öğrencileri ile mezun durumundaki öğrenciler ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık gibi derslerden toplam en fazla 8 derste eğitim alabilecek.