MEB DYK yaz okulları ve kursları 2025: DYK yaz okullar ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılabilir, hangi dersler var?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, bu yıl da 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler, yaz boyunca bulundukları yerleşim yerindeki okullarda açılacak kurslara ve etkinliklere katılabilecek. Yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.
Yaz okulları, öğrencilerin sadece akademik değil; zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu doğrultuda spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında çeşitli kurslar düzenlenecek.
Yaz dönemi destekleme kurslarında ise öğrenciler, bitirdikleri sınıf düzeyine ait dersleri tekrar edebilecek veya bir üst sınıfa ait dersleri şimdiden alarak hazırlık yapabilecek.