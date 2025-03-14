MEB EKYS sonuç tarihi 2025: EKYS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, EKYS nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı uygulandı. Sınava katılan adaylar 2025 EKYS sonuç tarihini beklemeye koyuldu. Sınavlar 100 puan üzerinden ve yanlış cevaplar dikkate alınmadan değerlendirilecek. Peki, 2025 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB-EKYS uygulaması 2 Mart tarihinde yapıldı. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasından yayımlanacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün içinde dilekçe ile başvurabilecek. İşte, EKYS sonuç ekranı...