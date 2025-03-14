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MEB EKYS sonuç tarihi 2025: EKYS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, EKYS nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı uygulandı. Sınava katılan adaylar 2025 EKYS sonuç tarihini beklemeye koyuldu. Sınavlar 100 puan üzerinden ve yanlış cevaplar dikkate alınmadan değerlendirilecek. Peki, 2025 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB EKYS sonuç tarihi 2025: EKYS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, EKYS nedir? - 1

MEB-EKYS uygulaması 2 Mart tarihinde yapıldı. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasından yayımlanacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün içinde dilekçe ile başvurabilecek. İşte, EKYS sonuç ekranı...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB EKYS sonuç tarihi 2025: EKYS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, EKYS nedir? - 2

MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için sonuçlar 21 Mart tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.

EKYS SONUÇ EKRANI

Sınavda adaylara genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat konularından sorular yöneltiliyor.

MEB EKYS sonuç tarihi 2025: EKYS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, EKYS nedir? - 3

EKYS NEDİR? 

EKYS; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yönetici seçmek amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava sadece Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adaylar katılabilir.

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