MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması süreci başladı. MEB'ten yapılan açıklamaya göre bu yıl atama başvuruları iki süreçten oluşacak. Adaylar ilk olarak ön başvuru ardından da tercih başvurusu yapacak. Henüz başvuru yapmayan adaylar da son tarihi merak ediyor. Peki, MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek?
MEB, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi başlattı. Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen ataması yapılacak. İşte, engelli öğretmen ataması hakkında bilgiler...