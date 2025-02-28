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MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması süreci başladı. MEB'ten yapılan açıklamaya göre bu yıl atama başvuruları iki süreçten oluşacak. Adaylar ilk olarak ön başvuru ardından da tercih başvurusu yapacak. Henüz başvuru yapmayan adaylar da son tarihi merak ediyor. Peki, MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek?

MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek? - 1

MEB, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi başlattı. Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen ataması yapılacak. İşte, engelli öğretmen ataması hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek? - 2

ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak.

MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek? - 3

TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.

MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek? - 4

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

MEB engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman bitecek? - 5

2024 VE 2024 EKPSS PUANIYLA ALIM YAPILACAK

2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama gerçekleştirilecek.

"Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak.

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