MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet sitesi meb.gov.tr erişim sorunlarıyla gündeme geldi. LGS tercih sonuçlarına ulaşmak isteyen binlerce öğrenci ve veli siteye aynı anda giriş yapınca, sistem yoğun talebi karşılayamadı. Kullanıcılar, sayfaya erişmeye çalıştıklarında “Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaştı.

MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklandığı gün Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinde yoğunluk yaşandı. Öğrenci ve velilerin aynı anda sonuçlara ulaşmak istemesi nedeniyle sistemde aşırı trafik oluştu.

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MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu - 2

Bu durum, bazı kullanıcıların siteye erişememesine ve “Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaşmasına yol açtı.

MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu - 3

Erişim sorununun, sunucularda oluşan geçici yoğunluktan kaynaklandığı belirtiliyor. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişim probleminin gün içerisinde tamamen giderilmesi bekleniyor.

MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu - 4

SERVİS SUNULAMIYOR HATASI

"Servis sunulamıyor" hatası (özellikle “Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz” mesajı), genellikle bir web sunucusunun geçici olarak isteklere yanıt veremediğini belirtir. Bu hata, arka planda çalışan sistemin geçici olarak durması ya da yavaşlaması nedeniyle kullanıcıya ulaştırılamayan bir sistem cevabıdır.

Bu hatanın verilmesinin başlıca nedenleri şunlardır:

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