MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu

SERVİS SUNULAMIYOR HATASI

"Servis sunulamıyor" hatası (özellikle “Şu anda servis sunulamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz” mesajı), genellikle bir web sunucusunun geçici olarak isteklere yanıt veremediğini belirtir. Bu hata, arka planda çalışan sistemin geçici olarak durması ya da yavaşlaması nedeniyle kullanıcıya ulaştırılamayan bir sistem cevabıdır.



Bu hatanın verilmesinin başlıca nedenleri şunlardır: