MEB Haziran öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Öğretmen mesleki çalışma programı

Okulların kapanmasına kısa zaman kala öğretmenler mesleki çalışma programına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kapanacağı tarih olan Haziran ayında öğretmen seminerleri çalışması yapacak. Yaz tatiliyle aynı tarihe gelen seminerler sebebiyle İlkokul, ortaokul ve lise gibi kurumlarda çalışan öğretmenler, seminerlerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden olup olmayacağını merak ediyor. Mesleki çalışmalara öğretmenlerin yanı sıra idarecilerde katılım sağlayacak. Peki Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB’den yapılan açıklamanın detayları…

MEB Haziran öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Öğretmen mesleki çalışma programı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini daha önce paylaştı. Tatil tarihlerinin belli olmasıyla önümüzdeki dönem okulların Eylül ayında açılacağı netlik kazandı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri de yaklaşık 80 günlük tatil bekliyor. MEB takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bu dönem 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla sona erecek. Eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından mesleki çalışmalar başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı seminerlerin 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırdı. İşte, öğretmen seminerleri tarihi ve yapılan açıklama…

EĞİTİM HABERLERİ

MEB Haziran öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Öğretmen mesleki çalışma programı - 2

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 20 Haziran’da okullar kapancak ve belirlenen takvim doğrultusunda öğretmenler 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde seminerlere katılacak. Önümüzdeki dönem ise okullar 8 Eylül’de başlarken öğretmen seminerleri ise 1 Eylül’de yapılacak.

MEB Haziran öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Öğretmen mesleki çalışma programı - 3

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen seminerleriyle ilgili önemli bir karara imza attı. Bakan Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin mesleki çalışma programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi. Öğretmen seminerleri okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek.

MEB Haziran öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Öğretmen mesleki çalışma programı - 4

YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki dönem uygulayacağı çalışma takvimini açıkladı. 20 Haziran cuma günü kapanacak okullarda 2025-2026 eğitim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimlerine katılacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları (seminerler) ise 1 Eylül’de başlayacak. Uyum eğitimine katılmayacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili toplam 80 gün sürecek.

2025-2026 Okulların açılması 8 Eylül 2025

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili 19- 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026

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