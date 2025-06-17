MEB Haziran öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Öğretmen mesleki çalışma programı
Okulların kapanmasına kısa zaman kala öğretmenler mesleki çalışma programına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kapanacağı tarih olan Haziran ayında öğretmen seminerleri çalışması yapacak. Yaz tatiliyle aynı tarihe gelen seminerler sebebiyle İlkokul, ortaokul ve lise gibi kurumlarda çalışan öğretmenler, seminerlerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden olup olmayacağını merak ediyor. Mesleki çalışmalara öğretmenlerin yanı sıra idarecilerde katılım sağlayacak. Peki Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB’den yapılan açıklamanın detayları…
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini daha önce paylaştı. Tatil tarihlerinin belli olmasıyla önümüzdeki dönem okulların Eylül ayında açılacağı netlik kazandı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri de yaklaşık 80 günlük tatil bekliyor. MEB takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bu dönem 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla sona erecek. Eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından mesleki çalışmalar başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı seminerlerin 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırdı. İşte, öğretmen seminerleri tarihi ve yapılan açıklama…