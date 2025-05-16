MEB il içi atama sonuç tarihi 2025: MEBBİS öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirmeler 1. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecek.