MEB il içi atama sonuç tarihi 2025: MEBBİS öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Takvime göre, il içi atama başvuruları için verilen süre 16 Mayıs 2025 tarihinde dolacak. Peki, öpretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB il içi atama sonuç tarihi 2025: MEBBİS öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? - 1

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi atama sonuçları için geri sayım sürüyor. Başvuru sürecini geride bırakan vatandaşlar, MEB takvimini inceliyor.  Takvime göre,  il içi atama başvuruları için verilen süre 16 Mayıs 2025 tarihinde dolacak.

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MEB il içi atama sonuç tarihi 2025: MEBBİS öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? - 2

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecek.


MEB il içi atama sonuç tarihi 2025: MEBBİS öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? - 3

2. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

MEB il içi atama sonuç tarihi 2025: MEBBİS öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? - 4

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirmeler 1. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecek.

MEB il içi atama sonuç tarihi 2025: MEBBİS öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? - 5

İL İÇİ ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Sonuçlar MEBBİS üzerinden sorgulanabilecek.

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