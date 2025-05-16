MEB il içi atama sonuç tarihi 2025: MEBBİS öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Takvime göre, il içi atama başvuruları için verilen süre 16 Mayıs 2025 tarihinde dolacak. Peki, öpretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi atama sonuçları için geri sayım sürüyor. Başvuru sürecini geride bırakan vatandaşlar, MEB takvimini inceliyor. Takvime göre, il içi atama başvuruları için verilen süre 16 Mayıs 2025 tarihinde dolacak.