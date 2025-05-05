MEB il içi atama takvimi 2025: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.



Ancak hizmet puanının eşit olması durumunda; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamında ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.