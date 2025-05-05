MEB il içi atama takvimi 2025: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme ve atama takvimini yayımladı. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları mayıs ayı ile beraber başladı. Öğretmenler il içi yer değişikliği başvurularını MEBBİS üzerinden yapabiliyor. Peki, öğretmenlerin il içi tayin başvuru ve atama tarihleri ne zaman?

MEB il içi atama takvimi 2025: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? - 1

Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme sürecine girildi. Takvime göre başvuruları online olarak 5 Mayıs tarihinde alınmaya başlıyor. Yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler 40 tercihte bulunabiliyor. İşte, 2025 öğretmenlerin isteğe bağlı il içi tayin başvurusu...

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MEB il içi atama takvimi 2025: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? - 2

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB il içi yer değiştirme başvuruları 5-9 Mayıs tarihleri arasında olacak. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Başvuruda bulunan öğretmenlerin atama ve sıralamalarının oluşturulması ise 13 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenler tercih başvuruları esnasında en çok 40 eğitim kurumu yazabilecek.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI

MEB il içi atama takvimi 2025: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? - 3

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Ancak hizmet puanının eşit olması durumunda; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamında ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

MEB il içi atama takvimi 2025: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? - 4

ÖĞRETMENLERİN İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İller arası yer değiştirme başvuurları21-28 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Atamalar 30 Mayıs'ta yapılacak.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran'da olacak.

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