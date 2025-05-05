MEB il içi atama takvimi 2025: Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme ve atama takvimini yayımladı. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları mayıs ayı ile beraber başladı. Öğretmenler il içi yer değişikliği başvurularını MEBBİS üzerinden yapabiliyor. Peki, öğretmenlerin il içi tayin başvuru ve atama tarihleri ne zaman?
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme sürecine girildi. Takvime göre başvuruları online olarak 5 Mayıs tarihinde alınmaya başlıyor. Yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler 40 tercihte bulunabiliyor. İşte, 2025 öğretmenlerin isteğe bağlı il içi tayin başvurusu...