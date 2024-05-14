MEB il içi tayin başvuruları devam ediyor: Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek?

Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru süreci başladı. "www.personel.meb.gov.tr" adresinde söz konusu tayin başvurularına dair kılavuza erişilebiliyor. Öte yandan henüz başvuru yapmayan öğretmenler, Bakanlığın belirlediği son tarihi araştırıyor. Peki, MEB il içi tayin başvuruları ne zaman bitecek?

MEB il içi tayin başvuruları devam ediyor: Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek? - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. İl içi atama takvimine göre, atama başvuruları 13 Mayıs 2024 itibariyle başladı. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

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MEB il içi tayin başvuruları devam ediyor: Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek? - 2

MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta alınacak.

Buna göre başvurular, 13-17 Mayıs'ta sistem üzerinden alınacak, atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

MEB il içi tayin başvuruları devam ediyor: Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek? - 3

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

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Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

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