MEB il içi ve iller arası tayinler: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenler, ilk aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini bildirdi. Şimdi ise sürecin devamı başlıyor. Kurum tercihi yapacak öğretmenler sonrasında ise atama sonuçlarına odaklanacak. Öte yandan başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak.