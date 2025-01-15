MEB il içi ve iller arası tayinler: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'e bağlı kadrolarda görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinde ön başvurular geride kaldı. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulundu. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB il içi ve iller arası tayinler: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Öğretmenler, ilk aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini bildirdi.Kurum tercihi yapacak öğretmenler sonrasında ise atama sonuçlarına odaklanacak. Öte yandan başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB il içi ve iller arası tayinler: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ VE İLLER ARASI TERCİH BAŞVURUSU BİTTİ 

Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabildi.

MEB il içi ve iller arası tayinler: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Atamalar, 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.

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