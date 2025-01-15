MEB il içi ve iller arası tayinler: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB'e bağlı kadrolarda görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinde ön başvurular geride kaldı. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulundu. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenler, ilk aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini bildirdi.Kurum tercihi yapacak öğretmenler sonrasında ise atama sonuçlarına odaklanacak. Öte yandan başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak.