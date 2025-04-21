MEB İOKBS sınav giriş belgesi sorgula 2025: Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?
Bursluluk sınav giriş yerleri belgesi için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek. Bursluluk sınavı giriş belgesiyle birlikte adayların oturumlara katılacakları okullar belli olacak. İOKBS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Adaylar sınav günü geçerli kimlik belgesiyle birlikte okullarda hazır bulunacak. Peki Bursluluk sınavı giriş belgesi 2025 açıklandı mı? Bursluluk sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranı
Bursluluk sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınavların düzenleneceği okullara giriş yapamayacak. Adaylar geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. Adaylar bursluluk sınav giriş belgesini kayıtlı olduğu okul üzerinden veya e-Okul üzerinden alabilecek. İOKBS sınavında adaylar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi derslerden sorular yöneltilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylara bir eğitim yılında 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınav yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav giriş belgelerinde son durum…