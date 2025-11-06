MEB LGS başvuru takvimi 2026 açıklandı mı? LGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ortaöğretim kurumlarına öğrenci alımı için merkezi sınav düzenleniyor. LGS oturumları sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştiriliyor. LGS başvuru işlemleri ise belirlenen takvim doğrultusunda e-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabiliyor. MEB 2026 yılında düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihlerini duyurdu. Peki 2026 LGS ne zaman yapılacak? İşte, takvime ilişkin yapılan açıklama…