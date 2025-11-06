MEB LGS başvuru takvimi 2026 açıklandı mı? LGS ne zaman yapılacak?
06.11.2025 16:04
Son Güncelleme: 07.11.2025 08:24
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ortaöğretim kurumlarına öğrenci alımı için merkezi sınav düzenleniyor. LGS oturumları sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştiriliyor. LGS başvuru işlemleri ise belirlenen takvim doğrultusunda e-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabiliyor. MEB 2026 yılında düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihlerini duyurdu. Peki 2026 LGS ne zaman yapılacak? İşte, takvime ilişkin yapılan açıklama…
Bakan Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada LGS sınav tarihlerini duyurdu. MEB tarafından organize edilecek sınav, önümüzdeki yıl 14 Haziran tarihinde düzenlenecek.
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda öğrencilere sözel alandan 50 soru, sayısal bölümden ise 40 soru sorulacak. İki oturum şeklinde düzenlenecek sınav toplam 155 dakika sürecek. LGS sınavından 10 gün önce sınav giriş belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açılacak.
2026 LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav tarihi açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.