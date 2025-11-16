MEB LGS sınav takvimi 2026: LGS önümüzdeki yıl ne zaman yapılacak?
16.11.2025 13:55
NTV - Haber Merkezi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 2026 yılında yapılacağı tarih, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 LGS takvimi sonrasında sınav tarihi belli oldu.
2026 LGS sınavı için yüz binlerce öğrenci hazırlıklarına başladı. Her yıl iyi bir lisede eğitim alabilmek için LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, MEB'in paylaştığı takvimi merak ediyor. Peki, 2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 LGS NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.
Buna göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
TÜM SORULAR KAZANIMLAR DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANACAK
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.