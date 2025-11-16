MEB LGS sınav takvimi 2026: LGS önümüzdeki yıl ne zaman yapılacak?

2026 LGS sınavı için yüz binlerce öğrenci hazırlıklarına başladı. Her yıl iyi bir lisede eğitim alabilmek için LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, MEB'in paylaştığı takvimi merak ediyor. Peki, 2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak?