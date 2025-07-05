MEB LGS sonuç ekranı 2025: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, 15 Haziran'da tamamlanan sınavın ardından 2025 LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 LGS sonuçları, iyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sözel ve sayılal puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, LGS sınav sonuçları için MEB tarafından yayımlanan takvimi sorguluyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte önce tercih sonrasında da nakil başvuruları gündeme gelecek. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?