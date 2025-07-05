MEB LGS sonuç ekranı 2025: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 LGS sonuçları, iyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sözel ve sayılal puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, LGS sınav sonuçları için MEB tarafından yayımlanan takvimi sorguluyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte önce tercih sonrasında da nakil başvuruları gündeme gelecek. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?