MEB LGS sonuçları 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın ardından öğrenciler ve veliler, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. 2025 LGS sınavına katılan yüz binlerce öğrenci, hangi liseye yerleşeceğini belirleyecek bu sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?