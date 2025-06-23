MEB LGS sonuçları 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda tüm ülke genelinde yapılan LGS sınavıyla birlikte birlikte öğrenciler güzel bir lisede okuyabilmek için sınavlara girdi. Merkezi sınavın tamamlanmayasıyla birlikte ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2025 LGS sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın ardından öğrenciler ve veliler, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. 2025 LGS sınavına katılan yüz binlerce öğrenci, hangi liseye yerleşeceğini belirleyecek bu sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?