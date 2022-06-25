MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın geride kalmasıyla gözler taban puanlarına çevrildi. 8. sınıf öğrencileri LGS yüzdelik dilim ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilenler...

Haberler - ntv.com.tr 25.06.2022 - 16:18

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 1

LGS, 5 Haziran Pazar günü 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Liselere Geçiş Sınavının bitmesinin ardından LGS taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri gündeme geldi.

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 2

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 3

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzu için araştırmalar devam ederken Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi 2021 taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları ile yüzdelik dilimlerine dair merak edilenler...

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 4

İSTANBUL'DAKİ LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

  • Kontenjan: 100
  • Taban Puan: 500
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 497,41
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 494,82
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 5

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 60
  • Taban Puan: 494,57
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 493,4
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 492,39
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,01

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 6

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 489,67
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 487,97
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

  • Kontenjan: 240
  • Taban Puan: 484,38
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 7

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 482,66
  • En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,26

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 467,22
  • En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,63

VEFA LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 477,58
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,32

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 8

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 477,36
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 477,23
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 476,41
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,39

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 9

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 475,41
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,6

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 475
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 470,86
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,25

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 10

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 480,84
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 480,37
  • En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 464,38
  • En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
  • En düşük yüzdelik dilim: 0,46

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 11

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

  • Kontenjan: 150
  • Taban Puan: 458,65
  • En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,66

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

  • Kontenjan: 180
  • Taban Puan: 456,85
  • En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,41

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

  • Kontenjan: 120
  • Taban Puan: 451,5
  • En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
  • En düşük yüzdelik dilim: 1,82

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 12

İL İL LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 13
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 14
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 15
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 16
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 17
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 18
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 19
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 20
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 21
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 22
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 23
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 24
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 25
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 26
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 27
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 28
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 29
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 30
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 31
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 32
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 33
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 34
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 35
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 36
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 37
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 38
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 39
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 40
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 41
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 42
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 43
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 44
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 45
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 46
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 47
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 48
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 49
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 50
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 51
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 52
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 53

2022 Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri,lgs taban puanları 2022,LGS-MEB,2022 LGS Lise Taban Puanları ,2022 İllere Lise Puanları,2021 LGS Yerleştirme sonuçları

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 54
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 55
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 56
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 57
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 58
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 59
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 60
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 61
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 62
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 63
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 64
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 65
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 66
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 67
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 68
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 69
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 70
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 71
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 72
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 73
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 74
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 75
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 76
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 77
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 78
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 79
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 80
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 81
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 82
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 83
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 84
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 85
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 86
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 87
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 88
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 89
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 90
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 91
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 92
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 93
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 94
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 95
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 96
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 97
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 98
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 99
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 100
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 101
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 102
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 103
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 104
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 105
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 106
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 107
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 108
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 109
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 110
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 111
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 112
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 113
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 114
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 115
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 116
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 117
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 118
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 119
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 120
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 121

2022 Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri,lgs taban puanları 2022,LGS-MEB,2022 LGS Lise Taban Puanları ,2022 İllere Lise Puanları,2021 LGS Yerleştirme sonuçları

MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 122
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 123
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 124
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 125
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 126
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 127
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 128
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjanları (2022 liselerin taban ve tavan puanları açıklandı mı?) - 129

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