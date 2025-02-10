MEB Nisan ara tatil tarihi: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman?
Okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında yakın zaman sonra ikinci ara tatillerini yapacak. Peki, ara tatil ne zaman? Nisan tatiline kaç gün kaldı?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Tüm gözler şimdi nisan ayında yapılacak ikinci ara tatilin tarihinde olacak. İşte, MEB Nisan ara tatil takvimi...