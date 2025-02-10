MEB Nisan ara tatil tarihi: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Tüm gözler şimdi nisan ayında yapılacak ikinci ara tatilin tarihinde olacak. İşte, MEB Nisan ara tatil takvimi...