MEB ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ: Öğretmen alan değişikliği ataması ne zaman?

MEB ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSUNA DAİR BİLGİLER

Bakanlığın "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlar için duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.



Ayrıca sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere söz konusu duyuru kapsamında başvurabilecek.



Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.