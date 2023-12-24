MEB ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ: Öğretmen alan değişikliği ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvuruları sona erdi. Bakanlığın "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlar için duyuru kapsamında alan değişikliği başvurularını yaptı. Peki, öğretmen alan değişikliği ataması ne zaman?
Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabildi. Kontenjanlar, bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi.