MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu

Öğretmen atama takvimiyle birlikte ön başvuru ve atama tarihleri belli oldu. Atama takvimindeki ilk 5 branş bilgisini veren Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alımlar yapılacak? Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi haberimizde...

MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu - 1

2024 öğretmen atama takviminin ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Öğretmen atama takviminde beklenen açıklama geldi. Peki öğretmen atama başvuruları ne zaman, başlayacak kadro sayısı açıklandı mı? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte öğretmen atamasında son durum gelişmeleri...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu - 2

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. 
Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. 

MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu - 3

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "20 Bin Öğretmen Atamasına İlişkin Takvim Belirlendi Eğitim ailemize, ülkemize ve aramıza katılacak tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun..." denildi.

MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu - 4

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu - 5

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu - 6

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597,  din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu - 7

TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ

Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız.
Atama takvimi için tıklayınız.

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