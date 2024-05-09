MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.