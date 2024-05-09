MEB öğretmen atam başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen atama taban puanları, kontenjanları ve branş dağılımı duyuruldu
Öğretmen atama takvimiyle birlikte ön başvuru ve atama tarihleri belli oldu. Atama takvimindeki ilk 5 branş bilgisini veren Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alımlar yapılacak? Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi haberimizde...
2024 öğretmen atama takviminin ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Öğretmen atama takviminde beklenen açıklama geldi. Peki öğretmen atama başvuruları ne zaman, başlayacak kadro sayısı açıklandı mı? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte öğretmen atamasında son durum gelişmeleri...