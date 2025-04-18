MEB Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025: Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihlerinin 21 Nisan-5 Mayıs 2025 olduğunu bildirmişti. Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru yapıldı. İşte, MEB öğretmen alımı branş dağılımı ve kontenjanları...

MEB Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025: Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu - 1

Yüzbinlerce öğretmen adayının beklediği kontenjanlar belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı. İşte, 2025 öğretmen alımı kontenjan bilgisi...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025: Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu - 2

2025 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

MEB Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025: Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu - 3

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

MEB Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025: Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu - 4

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI NASIL YAPILACAK?

Öğretmen atamalarında 2024 yılında lisans seviyesinde düzenlenen KPSS puanı doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecek. 15 bin öğretmen adayı için alınacak başvuruların ardından puan sıralamalarına göre kontenjanların 3 katı aday, sözlü sınavlara davet edilecek.

KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

MEB Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025: Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu - 5

MEB KONTENJAN DAĞILIMINI AÇIKLADI

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için aşağıdaki linki kontrol edin

KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

MEB Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025: Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu - 6
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