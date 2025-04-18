MEB Öğretmen atamaları branş dağılımı 2025: Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihlerinin 21 Nisan-5 Mayıs 2025 olduğunu bildirmişti. Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru yapıldı. İşte, MEB öğretmen alımı branş dağılımı ve kontenjanları...
Yüzbinlerce öğretmen adayının beklediği kontenjanlar belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı. İşte, 2025 öğretmen alımı kontenjan bilgisi...