MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmak isteyen binlerce eğitim fakültesi mezunu öğretmen atamasına dikkat kesildi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan ön başvuru süreciyle birlikte 20 bin öğretmen alımı yapılmıştı. 2024 yılında en fazla öğretmen ataması sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, din kültürü, ingilizce gibi branşlara yapılmıştı. Peki 2025 Öğretmen alımı ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte, sürece ilişkin son gelişmeler…

MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 1

Bakanlık öğretmen atamalarını ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştiriyor. Öğretmen ataması yapılmadan önce takvim yayınlanırken ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi alınıyor. Ardından sınav merkezleri ilan edilirken sözlü sınavlar uygulanıyor. Sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süreci, tamamlanıyor. Ardından ise atama tercihlerinin alınmasının ardından sonuçlar ilan ediliyor. 2025 yılında birçok kamu kurumu aldığı bütçeye göre memur alımı gerçekleştirecek. Peki Öğretmen atamaları 2025 ne zaman başlıyor, kadro dağılımı açıklandı mı? İşte, öğretmen atamalarına ilişkin detaylar…

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MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 2

2025 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvim yayımlanmadı.

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı eksik kadrolara ilişkin tespitlerini yapacak ve ardından ilgili kurumlara iletecek.

Ardından öğretmen alımına ilişkin bütçeye göre toplam kontenjan belirlenecek. Kontenjana göre branş dağılımı yapılacak ve atama takvimi yayınlanacak.

Bakanlık belirli dönemlerde öğretmen atamalarında bazı branşlara öncelik veriyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mayıs ayında öğretmen atamaları için sürecin başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 3

YILLARA GÖRE ÖĞRETMEN ATAMASI TOPLAM KONTENJANLARI

2024: 20 bin öğretmen ataması

2023: 45 bin öğretmen ataması

2022: 20 bin öğretmen ataması

2021: 15 bin öğretmen ataması

2020: Toplam 40 bin öğretmen ataması

MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 4

2025 YILINDA TOPLAM KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması kontenjanları, ihtiyaçlara göre belirleniyor. Ayrıca alım yapılacak toplam kontenjan belirlenirken Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçe dikkate alınıyor. 2025 yılında yapılacak öğretmen atamasına ilişkin kılavuz yayınlandıktan sonra toplam kontenjan belli olacak.

MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 5

ÖĞRETMEN ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? 

Bakanlık tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapıyor.

Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılıyor ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirleniyor.

Öğretmen atamasında süreçler bir sonraki eğitim yılının başlangıcına kadar tamamlanıyor.

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