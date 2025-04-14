MEB Öğretmen ataması 2025 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmak isteyen binlerce eğitim fakültesi mezunu öğretmen atamasına dikkat kesildi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan ön başvuru süreciyle birlikte 20 bin öğretmen alımı yapılmıştı. 2024 yılında en fazla öğretmen ataması sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, din kültürü, ingilizce gibi branşlara yapılmıştı. Peki 2025 Öğretmen alımı ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte, sürece ilişkin son gelişmeler…
Bakanlık öğretmen atamalarını ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştiriyor. Öğretmen ataması yapılmadan önce takvim yayınlanırken ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi alınıyor. Ardından sınav merkezleri ilan edilirken sözlü sınavlar uygulanıyor. Sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süreci, tamamlanıyor. Ardından ise atama tercihlerinin alınmasının ardından sonuçlar ilan ediliyor. 2025 yılında birçok kamu kurumu aldığı bütçeye göre memur alımı gerçekleştirecek. Peki Öğretmen atamaları 2025 ne zaman başlıyor, kadro dağılımı açıklandı mı? İşte, öğretmen atamalarına ilişkin detaylar…