MEB öğretmen il içi yer değiştirme 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı yoğun başvurular sonucunda il içi ve il dışı başvuruların ikinci kez açıldığını duyurmuştu. İl dışı atama süreci ardından gözler il içi yer değiştirme takvimine çevrildi. Peki, öğretmen il içi yer değiştirme 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlere ikinci kez hak tanınan yer değiştirme takvimi 2024 MEB tarafından yayımlandı. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi.