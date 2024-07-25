MEB öğretmen il içi yer değiştirme 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yoğun başvurular sonucunda il içi ve il dışı başvuruların ikinci kez açıldığını duyurmuştu. İl dışı atama süreci ardından gözler il içi yer değiştirme takvimine çevrildi. Peki, öğretmen il içi yer değiştirme 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB öğretmen il içi yer değiştirme 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Öğretmenlere ikinci kez hak tanınan yer değiştirme takvimi 2024 MEB tarafından yayımlandı. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB öğretmen il içi yer değiştirme 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İL İÇİ ATAMA İŞLEMİ NE ZAMAN?

İl içi isteğe bağlı atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak. Atama kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma da 1 Ağustos'ta olacak.

MEB öğretmen il içi yer değiştirme 2.tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İL İÇİ ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.

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