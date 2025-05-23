MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimini duyurdu (İller arası atama başvuruları ne zaman başlayacak?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ilişkin il dışı atama takvimini duyurdu. Buna göre, öğretmenlerin başvuruları online sistem üzerinden alınacak. Atamalar aynı hafta üzerinde gerçekleştirilecek. Peki, il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimini duyurdu (İller arası atama başvuruları ne zaman başlayacak?) - 1

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı.

Öğretmenlerin hizmet süresi, kadro durumu ve hizmet puanları gibi kriterler bu süreçte belirleyici olacak. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

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MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimini duyurdu (İller arası atama başvuruları ne zaman başlayacak?) - 2

İL DIŞI ATAMALAR NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleşecek.

MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimini duyurdu (İller arası atama başvuruları ne zaman başlayacak?) - 3

Buna göre, öğretmenlerin başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

Başvuru şartlarına ilişkin görev sürelerinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.

Atamalar ise 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek

MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimini duyurdu (İller arası atama başvuruları ne zaman başlayacak?) - 4

İL İÇİ ATAMALAR YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınlanan atama takviminde değişikliğe gitmişti. Gidilen söz konusu değişiklik neticesinde öğretmenlerin 2025 il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı, atamalar ise 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimini duyurdu (İller arası atama başvuruları ne zaman başlayacak?) - 5

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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