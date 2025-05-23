MEB öğretmenlerin il dışı atama takvimini duyurdu (İller arası atama başvuruları ne zaman başlayacak?)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı.



Öğretmenlerin hizmet süresi, kadro durumu ve hizmet puanları gibi kriterler bu süreçte belirleyici olacak. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?