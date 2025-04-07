MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İKİNCİ DÖNEM ORTAK SINAVLAR GERİDE KALDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirildi.



İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 24 Mart Pazartesi, 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için 25 Mart Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart Perşembe ve 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart Cuma günü ülke genelinde yapıldı.