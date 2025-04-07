MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ülke genelinde düzenlediği 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde uygulanan ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavları geride kaldı. Öğrenciler ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, ortak yazılı sonuçları açıklandı mı?

MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Türkiye genelinde ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavların tamamlanmasının ardından şimdi de değerlendirme süreci gündeme geldi. Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı yedişer soru sorulmuştu. Şimdi ise sonuçlar bekleniyor.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

İKİNCİ  DÖNEM ORTAK SINAVLAR GERİDE KALDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirildi.

İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 24 Mart Pazartesi, 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için 25 Mart Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart Perşembe ve 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart Cuma günü ülke genelinde yapıldı.

MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.

Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

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