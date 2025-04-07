MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ülke genelinde düzenlediği 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde uygulanan ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavları geride kaldı. Öğrenciler ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, ortak yazılı sonuçları açıklandı mı?
Türkiye genelinde ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavların tamamlanmasının ardından şimdi de değerlendirme süreci gündeme geldi. Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı yedişer soru sorulmuştu. Şimdi ise sonuçlar bekleniyor.